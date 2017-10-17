Читайте в ноябрьском номере

Анонс на ноябрь 2017

Светлана Бестужева-Лада «История российско-британских отношений»

В августе 1553 года в Московию, с целью оценить потенциальные торговые выгоды, прибыл первый англичанин – мореплаватель Ричард Ченслер. С этого времени и начинается история взаимоотношений двух великих держав. Эти отношения на протяжении нескольких веков развивались по-разному: были периоды искреннего сближения, были периоды жесткого противостояния. Еще во времена королевы Елизаветы интересы англичан распространялись намного дальше, чем монополизация торговли, англичане стремились подчинить себе всю внутреннюю и внешнюю политику Московского государства, и если не мирным путем, то силой заставить Россию принять английский протекторат. После распада СССР отношения эти немного улучшились, но ненадолго. Так что со времен Ивана Грозного стабильности между этими двумя странами, увы, не прибавилось. А жаль...

Юрий Осипов «На кончике солнечного луча»

Его художественный талант принадлежит к числу самых исключительных в мировой литературе XX века. Оригинальной, ни на кого не похожей была и личность этого большого прозаика, написавшего в количественном измерении совсем немного. Юрий Олеша, автор непревзойденной детской книги «Три толстяка», уникального романа «Зависть» и посмертно изданного дневника литературных откровений «Ни дня без строчки», умер от разрыва сердца, не дожив до 62 лет. У него была душа мудреца и одновременно ребенка, переполненная любовью к миру и к одной-единственной женщине...

Денис Логинов «Матильда»

Талантливая балерина, прима Мариинского Императорского театра Матильда Кшесинская была первой любовью цесаревича-наследника Николая Александровича. Она и представить себе не могла, что ее обожаемый Ники будет зверски убит со всей семьей, что после его помолвки с немецкой принцессой они больше никогда не встретятся, хотя до конца своей жизни она его так и не забыла. Их разлука была неизбежной, но с его гибелью ушли и ревность, и обида, остались лишь боль и горечь...

Алла Зубкова «Та, которая лишила Англию короля»

Уоллис Симпсон считали героиней самой романтической истории XX века. И не без оснований. Ведь именно ради нее английский король Эдуард VIII отрекся от самого блистательного в мире престола, процарствовав всего 326 дней. Они прожили вместе без малого тридцать пять лет, и ни разу за все это время бывший король не выразил сожалений по поводу сделанного им шага...

Татьяна Харламова «Ни дня без доброго дела»

Российскому Детскому фонду в этом году исполняется 30 лет. За это время он помог десяткам тысяч детей выжить, выстоять в самых трудных ситуациях, сохранить здоровье, получить образование, обрести профессию. Сегодня наша беседа с человеком, который посвятил проблемам сиротства и защите обездоленных маленьких членов общества всю свою жизнь. Это – известный писатель, председатель Детского фонда, академик Российской академии образования и, как его многие называют, «адвокат детства» Альберт Анатольевич Лиханов.

Окончание остросюжетного романа Ольги Торощиной «Все ради тебя – ВИКА!»

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