95 лет назад, в январе 1924 года, вышел первый номер журнала «Смена»

8 января 1924 года. Решением Бюро ЦК РКСМ была утверждена редакционная коллегия журнала «Смена» «в составе тт. Зонина (редактор), Федорова и Борисова», и в январе вышел первый номер журнала с обложкой А. Родченко

Чуть позже 14 февраля 1924 года на совещании о журналах в ЦК РКСМ было принято решение:

«В «Смене» соединить материал приключенческий, красной романтики с материалом в области быта и жизни молодежи, приспособив к уровню подростков»

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﻿На протяжении своей истории журнал публиковал материалы аналитического, полемического и разъясняющего характера, а также востребованные широкой публикой литературные произведения.

И сегодня на страницах издания – исторические очерки, статьи о великих художниках и судьбах их творений, эссе о выдающихся ученых, деятелях культуры, материалы просветительского характера.

Уже через несколько лет после выхода первого номера, журнал предоставлял свои страницы в недалеком будущем самым известным и выдающимся прозаикам и поэтам, причем для многих из них это были первые публикации на страницах всесоюзного издания.Сохраняя традиции, в литературном разделе представлены малоизвестная проза классиков русской литературы, рассказы и стихи талантливых современных авторов.

"Смена" и нынче с успехом продолжает "открывать" новые имена молодых прозаиков и журналистов, поэтов и художников, режиссеров и актеров… Журнал ориентирован на читателей, выбирающих его как источник интеллектуального чтения.

Журнал “Смена” награжден орденом «Знак Почета», Грамотой Президиума Верховного совета СССР, медалями ВДНХ, многократно становился лауреатом Всесоюзных и Российских конкурсов.

Фамилия первого редактора Зонин.

Но в выходных данных журнала вплоть до 1950 года фамилий главных редакторов нет, есть только фамилии членов редколлегии.

В 1950 годы значится – И.о. главного редактора Г. Ершов,

1951 по 1953 год – А. Баранов,

1954 по 1959 гг. – М.А. Величко,

1961-1962 гг. – А.В. Никонов,

1963 по 1968 гг. – В.И. Самохин,

1968 – 1975 гг. – А.Д.Голубев,

1975 – 1988 гг. – А.А. Лиханов,

1988 – по н.в. – М.Г. Кизилов