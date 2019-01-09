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95-летие "Смены"

9 Января 2019, 15:28
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95 лет назад, в январе 1924 года, вышел первый номер журнала «Смена»

8 января 1924 года. Решением  Бюро ЦК РКСМ была утверждена редакционная коллегия журнала «Смена»   «в составе тт. Зонина (редактор), Федорова и Борисова»,  и в январе вышел первый номер журнала с обложкой А. Родченко

Чуть позже 14 февраля 1924 года на совещании  о журналах в ЦК РКСМ  было принято решение:

«В «Смене» соединить материал приключенческий, красной романтики с  материалом в области быта и жизни молодежи, приспособив к уровню подростков»

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﻿На протяжении своей истории  журнал публиковал материалы аналитического, полемического и разъясняющего характера, а также востребованные широкой публикой литературные произведения.

            И сегодня на страницах издания – исторические очерки, статьи о великих художниках и судьбах их творений,  эссе о выдающихся ученых, деятелях культуры,  материалы просветительского характера.

Уже через несколько лет после выхода первого номера,  журнал предоставлял свои страницы в недалеком будущем самым известным и выдающимся  прозаикам и поэтам,  причем для многих из них это были первые публикации на страницах всесоюзного издания.Сохраняя традиции, в литературном разделе представлены  малоизвестная проза классиков русской  литературы, рассказы и стихи  талантливых современных  авторов.

            "Смена"  и нынче с успехом продолжает "открывать" новые имена молодых прозаиков и журналистов, поэтов и художников,  режиссеров и актеров…  Журнал ориентирован на  читателей, выбирающих его как источник интеллектуального чтения.

Журнал  “Смена” награжден орденом «Знак Почета», Грамотой Президиума Верховного совета СССР, медалями ВДНХ, многократно становился лауреатом  Всесоюзных и  Российских конкурсов. 

 Фамилия первого редактора Зонин.

Но в выходных данных журнала вплоть до 1950 года фамилий главных редакторов нет, есть только фамилии членов редколлегии.

В 1950 годы значится  – И.о. главного редактора Г. Ершов,

1951 по  1953 год – А. Баранов, 

1954 по 1959 гг.  –  М.А. Величко,

1961-1962 гг.  –  А.В. Никонов,

1963 по 1968 гг. – В.И. Самохин,

1968 – 1975 гг. –   А.Д.Голубев,

1975 – 1988 гг.  –  А.А. Лиханов,

1988 – по н.в. – М.Г. Кизилов

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