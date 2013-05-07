Встреча с читателями модного французского писателя Максима Шаттама

24 апреля модный французский писатель Максим Шаттам встретился с читателями и поклонниками своего творчества в «Поднебесной» на 13 этаже гостиницы «Пекин» в Time Out Bar .

Поднявшись на сцену с лучезарной улыбкой, писатель сразу же попал под «обстрел» фото и видеокамер и восторженных и любопытных взоров своих российских фанатов. Ни чуть не смущаясь пристального внимания, «французский Стивен Кинг» со свойственным ему артистизмом поздоровался, присел и принялся слушать ведущих вечера- Наталью Рубанову, пресс-агента издательства «РИПОЛ» и литературного редактора портала ThankYou.ru Елизавету Александрову-Зорину. Девушки активно рассказывали собравшимся гостям о творчестве Шаттама и о презентуемом романе «Обещания Тьмы», успевая приглашать на сцену почетных журналистов, писателей и критиков.

Основным номером литературной встречи стали вопросы, которые поклонники Шаттама задавали ему на портале ThankYou.ru. Даже на самые каверзные и провокационные вопросы Максим отвечал уверенно и с юмором, успевая одаривать присутствующих девушек комплиментами и приятными французскими реверансами. Градус мероприятию придал комплимент от Максима. Специальный коктейль от Шаттама пришелся по вкусу даже самым искушенным французским гостям.

Ну а главной неожиданностью стало приглашение на вечер астрологов, тарологов и хиромантов, на аудиенцию к которым выстроилась длинная очередь. Каждый гость «Сеанса с Шаттамом» смог узнать свою судьбу и приоткрыть тайну своего будущего.