6 июня состоялся новый вечер ThankYou.ru, на этот раз посвящённый писательнице и журналистке «Русского репортёра» Марине Ахмедовой и её электронной книге «Другая другая Россия», релиз которой состоялся на TY.

Вечер прошёл в Большом Розарии парка «Сокольники», который в последнее время предоставляет посетителям огромное число развлечений, от шахматных турниров до концертов поп-звёзд, а теперь ещё и превращается в место для литературных мероприятий.

Изюминкой вечера стала театральная читка: актёры Театр.doc Алёна Спивак и Владимир Баграмов прочитали слушателям две статьи из книги Марины Ахмедовой, продемонстрировав, что в хорошем журналистском репортаже есть огромный простор для актёрского исполнения.

В статье «Охота на мужчин» журналистка по заданию редакции знакомилась с мужчинами, подсаживаясь к ним за столик кафе. Перед зрителями была разыграна авантюрная история с неожиданным поворотом.

Вторая статья, которую прочитали актёры: интервью «Митинг — это эрекция», беседа Марины Ахмедовой с депутатом ГосДумы Ильёй Пономарёвым. Ахмедова ловко выстроила драматургию статьи не только в передаче самой беседы, но и описании декораций: дорогой ресторан, в котором проходило интервью, туалет, где поют птицы, посетители ресторана, которые, постанывая, называют рукколу «божественной», дорогие блюда — и всё это под разговоры о социальном равенстве и грядущей революции! Гладкие, множество раз высказанные фразы Пономарёва разбивались о провокационные вопросы журналистки, а ироничный стиль интервью вызывал восторженную реакцию публики.

По словам Марины Ахмедовой Владимир Баграмов сыграл Пономарёва более сильным и мужественным, чем тот есть на самом деле, а актёр признался, что никогда не видел Пономарёва и играл его роль так, как воображение рисовало ему образ оппозиционного политика.

Во второй части вечера зрители задавали вопросы Марины Ахмедовой. Они интересовались, как она выбирает темы репортажей, как готовится к своим интервью и не страшно ли ей было рассказывать Рамзану Кадырову анекдот про него самого, а также делились впечатлениями от книг «Шедевр» и «Дневник смертницы».

На вопрос, почему Марина не читает свои статьи сама, журналистка призналась, что боится читать вслух на публику. «В очередной раз подтвердилась моя мысль о том, что надо давать читать свою прозу актерам. Вообще, я, конечно, не так разговариваю, я не столь экспрессивна, особенно, когда беру интервью. Я, скорее, просто смотрю в глаза и задаю вопросы: ровно, спокойно, даже монотонно. Только когда я хочу сыграть какую-то эмоцию, я делаю вид, что я ее испытываю и стараюсь впустить в голос. Но мою манеру, я думаю, гостям вечера было бы не интересно слушать».

Марина Ахмедова поделилась своими впечатлениями от вечера. «Во-первых, очень понравилась площадка. В летний день совершенно не хотелось сидеть в темном баре-клубе-кафе. Всё время думала, что пойдёт дождь, но он не пошёл. У меня даже не было ощущения, что это какой-то мой вечер и надо напрягаться, отвечать на вопросы. Я просто дышала розами и качалась в кресле-качалке. Я эти кресла с детства люблю… Одна девушка приехала из Самары — специально, чтобы сходить на этот вечер. Я обычно испытываю чувство вины перед такими гостями: они проделали дорогу, потратили деньги, а я вряд ли могу своей болтовней всё это окупить».

Кроме читателей и почитателей Марины Ахмедовой на мероприятии были и обычные посетители парка, которые пришли в Сокольники провести субботний вечер и неожиданно оказались участниками интересного литературного события. Благодаря вечеру посетители парка узнали о новом авторе, и ещё один мостик между писателем и читателями благодаря инициативе проекта ThankYou.ru был проложен.

Несомненно, в Москве есть большая аудитория, которая интересуется современной литературой или могла бы интересоваться, если бы получила такую возможность. Хорошим некоммерческим писателям телевизионные каналы не дают слова, газеты о них почти не пишут, издательства издают небольшими тиражами, растворяющимся в масскульте, как капля в море, и читатели об их существовании просто не знают. И такие инициативы, как литературные вечера ThankYou.ru, — это попытка изменить ситуацию. Таких проектов должно быть больше! Россия давно уступила звание самой читающей страны, не хотелось бы получить новое звание — самой нечитающей.

Елизавета Зорина

фото Марка Савина