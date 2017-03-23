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Презентация книги Виктора Добросоцкого "Белый лебедь"

23 Марта 2017, 16:58
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В Московском Доме книги на Арбате с успехом прошла презентация нового романа писателя, сценариста, Члена Союза писателей России и Москвы Виктора Добросоцкого.

 