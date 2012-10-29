26 октября 2012 в Воронеже состоялось торжественное награждение победителей XI-го Всероссийского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания «Патриот России».

Конкурс проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при участии Министерства обороны РФ, и Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ, Союза журналистов России Международного пресс-клуба.

Победителем в номинации «Моя Россия» стала автор «Смены» Светлана Бестужева-Лада за цикл исторических очерков о знаковых фигурах России.

Журналу «Смена» присужден диплом и памятный приз Министерства обороны РФ за многолетнюю и активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и формированию позитивного отношения общества к военной службе.