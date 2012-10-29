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Победа "Смены" во Всероссийском конкурсе

29 Октября 2012, 18:48
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26 октября 2012 в Воронеже состоялось торжественное награждение победителей XI-го Всероссийского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания «Патриот России».

Конкурс проводится  Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при участии Министерства обороны РФ, и Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ, Союза журналистов России Международного пресс-клуба.

Победителем в  номинации «Моя Россия» стала автор «Смены» Светлана Бестужева-Лада за цикл исторических очерков о знаковых фигурах России.

Журналу «Смена»  присужден диплом и памятный приз Министерства  обороны РФ за многолетнюю и активную работу по патриотическому воспитанию граждан  Российской Федерации и формированию позитивного отношения общества к военной службе.

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obrazovanie , 22.08.2016 18:27

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