Литературный вечер писателя Александра Архангельского

30 мая 2013 года в рестобаре «Прожектор» портал ThankYou.ru совместно с Институтом книги для всех любителей современной литературы провел литературную встречу с писателем Александром Архангельским.

На вечере был представлен роман писателя «Музей революции».

Роман вышел в издательстве «АСТ» в 2013 году и претендует на премию

«Большая книга».

Гостей ожидало авторское чтение и обсуждение книги.

На портале ThankYou.ru представлен для свободного скачивания сокращённый вариант этого романа под названием «Герой второго уровня».

http://thankyou.ru/lib/realism/alexandr_arhangelsky

Вел вечер директор Института книги

Александр Гаврилов.

Александр Архангельский родился 27 апреля 1962 года в Москве. В 1984 году окончил филологический факультет МГПИ, в 1988-м защитил кандидатскую диссертацию о Пушкине.

Как прозаик Александр Архангельский дебютировал в 2006 году с романом «1962», который несколько раз переиздавался.

Вторая книга — «Цена отсечения», по версии журнала «Русский репортер», стала «Самым важным романом года».

На телевидении Александр с самого начала 90-х. Он был автором и ведущим программ «Против течения» (1992 – 1993, «РТР»). В 2002 году вел программу «Хронограф» на телеканале «Россия»,

а с 2002 года – автор и ведущий программы «Тем временем» на телеканале «Культура».

В 1993 – 1994 годах на радиостанции «Свобода» выходила его передача «Писатели у микрофона», Архангельский был постоянным гостем радиошоу «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы».

С сентября 1991 года – член Союза российских писателей. Член Академии Российского телевидения. Профессор факультета медиакоммуникаций Высшей школы экономики.