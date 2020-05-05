Жизнь - все же песня!

Взвод солдат хохотал…

- Животное не умеет смеяться, рядовой Костур! – Капитан Зонин прятал усмешку под пышными рыжеватыми усами, но говорил с растерянным солдатом почти серьезно. - Ну, кто ж так гладит собаку? – с явной горечью выдохнул он, глядя на лохматую дворнягу. - Так-с… ну, давайте попробуем еще раз!

Рядовой Костур раскрыл большую пятерню, под которой исчезла собачья морда, и растопыренными пальцами провел по темени и шее собаки...

- И еще, - добавил капитан. - Зачем вы так кривляетесь перед псиной?

- Так вы ж сказалы мэни, шо трэба развэсэлыть собачку, шоб вона аж засмиялася… Я ж и старався як миг, а вона - ну, нияк…

Взвод снова взорвался приступом хохота.

-Пре-кра-ти-и-ить! – крикнул Зонин и опять обратился к солдату: - Вы что же, в школе не учились, рядовой Костур? Да будет вам известно, что человек -единственное существо, обладающее способностью смеяться… ну, и, наверное, единственное недоразумение, порой заслуживающее, чтоб над ним не просто посмеялись, а оборжали всего – с ног до головы! - И капитан открыто захохотал, дружески поглядывая на растерянного с заалевшими щеками солдата - «щирого хлопця з Виннычыны» – Лэонида Фэофановича Костура!

А он стоял смущенный, совершенно растерянный, розовощекий, с пшеничными бровями, из-под которых смотрели на капитана совершенно фиалковые голубые глаза, и… молчал…

Солдаты опять хохотали, выкрикивая теперь не слова, а одни междометия, да так, что все собаки разразились сумасшедшим лаем и замотали хвостами.

Немного осмелевший от этой суматохи рядовой Костур вдруг снова заговорил: - З скотынкою я, товарыш капитан, возывся ище з мальства…

- Обращайтесь по форме, рядовой, - прервал его Зонин.

-Так точно, займався я скотынкою, ище ж до школы. Маты моя заставляла…

- И какая у вас была скотина?

- Корова була у нас, поросенка батькив брательник нам подарыв…

- Про курей обязательно скажи, про курей не забудь! - хихикнул стоявший рядом высокий блондин, ефрейтор Манин.

- А куры, - начал, было, говорить Костур, но слова его утонули в хохоте строя солдат…

- Пре-кра-ти-и-ть, ефрейтор Манин! – опять заорал капитан, затем, пряча в пышных усах добродушную усмешку, добавил: - Вот видите, боец Костур, все же скотинка у вас была, и вы заботились о ней и, наверное, любили...

- Ну а як же ж, по- другому й нэ можна… У нас, поправди сказать, и собачка була, а звали ее Валет. Но токо я лично на нее – ноль внимання…

- Да ведь эта тоже, что и скотина ваша, - кивнул капитан на сидевшую у ног рядового собаку Дуньку. - Только она намного понятливей, чем корова со свиньей. Правда, рядовой?