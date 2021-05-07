Вечный огонь: священный символ нашей памяти

С чего все началось

Вечный огонь... Он горит у кремлевской стены в Александровском саду и на Пискаревском кладбище северной столицы. А еще во многих других больших и малых городах нашей Родины. Как дань памяти миллионам павших, ценой своих жизней обеспечивших для нас, живых, честь, свободу и независимость Отчизны. Этот величественный жертвенный огонь горит в любую погоду: в жару и в холод, в дождь и в зной.

Культ Огня вообще один из древнейших в мире и уходит своими корнями в седую древность.

В зороастризме, одной из древнейших религий человечества, культ Огня возведен в абсолют и пронизывает всю духовно-мировоззренческую систему этого учения, являясь символом священного очищения. Традицию постоянного поддержания живого, вечно горящего огня можно назвать мистически-ритуальной, она наблюдалась в самых различных культурах. Вспомним хотя бы античный культ Весты, служительницы которой должны были постоянно, в любое время дня и ночи и в любую погоду, поддерживать неугасимый огонь. Или знаменитые мемориалы огня на Апшеронском полуострове близ Баку, где в местах естественных, природных выходов горячего газа индуистами и сикхами были возведены величественные храмовые комплексы. Кстати, в Древней Руси наши далекие предки тоже всегда устраивали величественные поминальные костры в честь своих павших воинов. Правда, вопрос, насколько подобные костры были «вечными», до сих пор остается предметом споров среди историков, археологов и культурологов.

Но как, с чего же началась «огненная история» в нашем Отечестве?

Какой из советских Вечных огней - самый первый?

В Советском Союзе самый первый Вечный огонь был зажжен 9 мая 1955 года, на десятилетний юбилей Великой Победы. Но не в столице, как следовало бы ожидать, а в небольшом поселке Первомайский Щёкинского района Тульской области. Это была народная инициатива, по благородному почину директора местного газового завода, прошедшего через горнило войны фронтовика. А спустя два года у неугасимого пламени был установлен монумент «Скорбящий воин», после чего мемориал павшим воинам приобрел свой законченный вид. Увы, в смутные 90-е Вечный огонь перестал был таковым: его стали зажигать только несколько раз в год: на День Победы, на День защитников Отечества и на день освобождения Щёкино от немецко-фашистских захватчиков (17 декабря). Но в 2013 году славная памятная традиция в Первомайском была возрождена: Вечный огонь «вернулся» на свое законное место и горит теперь в тульском поселке постоянно.

В официальной же советской летописи Вечных огней самым первым многие десятилетиия считался Вечный огонь на Марсовом поле в Ленинграде. Он был зажжен в 1957 году, к 40-летней годовщине Октябрьской революции (позже в городе на Неве были сооружены и другие мемориальные комплексы со своими Вечными огнями). Следующим в этой памятной цепочке стал открытый 23 февраля 1958 года, на День Красной армии и Военно-морского флота, Вечный огонь на Малаховом кургане Севастополя. Добавим, что с XX столетия пламя в Вечные огни советских (как, впрочем, и зарубежных) мемориальных комплексов подается с помощью газовой горелки.

Вечный огонь в городе-герое Москве

В наши дни в российской столице горит несколько Вечных огней. Самый известный из них - на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Он был зажжен в канун Победы, 8 мая 1967 года. Открытие мемориала проводилось на самом высоком уровне: в церемонии принял участие тогдашний глава СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, а также легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Здесь же, у Вечного огня Кремлевской стены, несет свою службу Почетный караул (Пост №1). Невероятно, но ряд исследователей советской истории, вкупе с парапсихологами и медиумами, полагают, что Вечный огонь у Кремлевской стены, по образцу которого на советских просторах были сооружены его многочисленные аналоги, есть возрождение на современном техническом уровне знаний древнего славянского культа Перуна. И действительно, если внимательно присмотреться к устройству неугасимого сооружения в самом сердце Москвы, то увидим просто поразительное сходство многих деталей. Например, когда в 2009 году понадобилась капитальная реконструкция мемориала, огонь от Кремлевской стены с помощью временной горелки трепетно перенесли на Поклонную гору, а затем доставили обратно. Или взять современный ритуал поклонения (в прямом и переносном смысле) павшим воинам у священного Вечного огня с возложением символической жертвы в виде дубовых венков и преклонением знамен - этот древний обряд тоже пришел к нам из глубин древности. Есть и менее приметные, на первый взгляд, но также поразительно совпадающие в деталях черты: возвышение всего мемориала (капища) над уровнем земли; каменный гранитный алтарь (гранит, согласно мифам, есть посвященный славянскому богу Перуну громовой камень), пониженная костровая площадка относительно уровня «обхода» памятного места, а также постоянный почетный караул.

И, наконец, Могила Неизвестного солдата у кремлевского Вечного огня (в которой действительно находятся останки неизвестного советского бойца) символизирует всех павших за честь и независимость Отечества. Но точно также наши далекие предки творили кроду - захоронение останков павших на самом капище. Кстати, если капище сооружалось не на месте сражения, а там, где жили представители рода, то с поля битвы доставлялась частичка земли, которая захоранивалась в урне на родовом капище. Этот обряд делался для магической связи территории обитания членов общины c тем местом, где пали их соплеменники. Осознанно или нет, но точно такой же обряд был воссоздан при устройстве символической аллеи городов-героев СССР у памятного мемориала Кремлевской стены: в 12 тумбах-урнах, символизирующих конкретные советские города, прославившиеся своей героической обороной в годы Великой Отечественной войны, находится земля из этих мест.

Однако самым первым Вечным огнем в Москве стал открытый 9 февраля 1961 года воинский мемориал на Преображенском кладбище. Дело в том, что в послевоенные годы оно стало крупнейшим в столице местом по захоронению павших или умерших впоследствии от ран советских воинов. Уже в наши дни Вечный огонь появился на территории крупнейшего в столице мемориально-музейного комплекса, посвященного Великой Отечественной войне, - в Парке Победы на Поклонной горе.

Вечный огонь на советских просторах