В великой радости друг с другом...

8 июля День семьи, любви и верности

“Смотри, что дает людям союз любви, мудрый брак. Кто научил мудрости? Кто исследовал таинственное?.. Кто, как не брак, соединил море и сушу влажной дорогой и объединил раздельное друг от друга?” - вдохновенно и благоговейно восклицал Григорий Богослов, епископ-поэт.

Испокон веков, начиная с языческой Руси, когда христианство не пустило еще глубоких корней, славяне отмечали День Любви равноапостольных святых Петра и Февронии, проживших многие лета в благочестии и согласии и умерших в один день и в один час.

А история такова. В древние времена жил в Муроме князь Петр, который в яростном поединке с несказанно страшным змеем, повадившим разорять окрестные земли, осквернять честных жен, вносить смуту в сердца людские, одержал победу. Победить – то, победил, но был обрызган в бою смертоносной черной кровью чудовища, отчего покрылся язвами и струпьями. Мучительная болезнь свалила юного князя, и тогда бросились гонцы искать по Русской земле врачевателей, знахарей, ведунов. А князю становилось все хуже и хуже.

Прослышав, что Рязанская земля славится лекарями, повелел Петр везти себя туда. В селе Ласково забрел слуга князя в крайний небольшой дом бортника – древолазца, добытчика меда диких пчел. Переступил порог светлой горницы и обомлел: сидит за прялкой девица - красавица, песню веселую напевает, а перед ней заяц молодцевато скачет, длинными ушами прихлопывает, стало быть, у кого-то свадьба намечается (была такая примета на Руси). Узнав, зачем пришел слуга, девица пообещала вылечить князя, но... только если тот возьмет ее в жены. Ничего себе! Слуга промолчал, ибо от услышанного дара речи лишился. А Петру ничего не оставалось, как согласиться.

Феврония приготовила снадобье, велела вымыть князя в бане, смазать язвы… кроме одной. (Ай, да молодец, Феврония! Девушки и женщины, вот бы у кого поучиться уму-разуму!)

Князь, в конечном счете, исцелился от болезни и … тут же отверг дерзостную мысль о «неравном браке»:

- Како князю сущу древолазца дщи пояти себе жену!

Но за эти слова его ждало возмездие, князь получил сполна: все тело его опять покрылось страшными болезненными струпьями. И уж совсем не ведал молодой князь, что под видом телесного лекарства предлагала ему молодая дева лекарство духовное - тот елей совершенного, нелицемерного смирения, которым помазуется и упраздняется всякий грех.

Что делать? Долго мучился Петр, пока к нему не пришло озарение, и он … бац - в ноги девушке, да так, что аж зайца напугал! Добрая Феврония простила, вылечила лукавого князя, а он, взявши ее за белу руку, повел в свой княжеский терем и получил всецелое исцеление от той болезни, которая была для него, как оказалось, «болезнью не к смерти, а к славе Божией».

Так и пошли они по жизни: рука в руке, а счастье рядышком. Но без испытаний в жизни, наверное, никто не живет. Теперь испытаниям подверглись оба супруга, их «союз любви и мудрого брака». Гордые муромские бояре устроили заговор, дескать, позорно нам называть госпожей и княгиней сельскую простолюдинку. Не по нраву им было, что управляла Феврония вместе с мужем по совести и правде. Взбунтовались, мол, отрекись от жены, князь, и все тут!

Видит Петр, что сила на их стороне, взял жену под руку и молча ушел из славного города Мурома. А в это время по всему княжеству начались междоусобные распри и достигли такой силы, что бояре, опомнившись, кинулись вслед за супругами, покаялись, повинны головы покорно склонили пред князем и княгинею и с почетом вернули их обратно. И тогда многим открылось и стало понятным, что пуще любви, пуще семьи нет ничего на белом свете. А что еще есть главнее в нашей быстротекущей жизни?..

Если вдуматься, семья - это своеобразное духовное лекарство, исцеляющее не только от физических недугов, но и от душевных изьянов. И еще… Пожалуй, сам брак заключается не только Божьим повелением, но и Божьим принуждением. Сказано же, что жена уготована мужу от века. Как восхищался один древний автор, знаток церковных строгостей: «Радуйся Февроние, яко в женстей главе святых муж мудрость имела еси». А к Петру давайте будем снисходительны, мужик, он и во все века мужик, князь ли, ветеринар, или космонавт.

Наши предки рассуждали так: когда в семье любовь и согласие, при праведной жизни, муж и жена соединяются «в одно существо, в одного человека с одной душой в двух лицах». Ежели смерть отсекает половину, как же быть другой?..

Приблизившись к концу своего земного бытия, Петр и Феврония хотели умереть одновременно не только потому, что продолжали любить друг друга, но и потому, что не мыслили жизни один без другого.

На склоне лет, когда смерть появилась на пороге, помолившись, они и умерли в один день, 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года, а церковь, в течение уже свыше 780 лет, отмечает общую память преподобным. И напрасно злые люди пытались похоронить их в разных гробах, вознамерясь разлучить: их тела чудесно обретались в общей, заранее приготовленной ими, гробнице, находящейся в приделе соборного храма Троицкого женского монастыря.

«И в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости», - полагал Иоанн Златоуст, утверждая, что «любовь изменяет само существо вещей, потому что никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Каждый год, восьмого июля зажигаются свечи у иконы преподобных князя Петра и княгини Февронии. Из церковного сумрака проступают в золотистых бликах Он и Она… трогательно и целомудренно протягивающие друг другу руки… Как в жизни…

Давайте же не будем забывать этот святой светлый праздник – 8 июля, День Любви и Семьи!﻿﻿