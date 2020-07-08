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Культурология

В великой радости друг с другом...

Татьяна КУлик|8 Июля 2020, 19:41
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8 июля День семьи, любви и верности

“Смотри, что дает людям союз любви, мудрый  брак. Кто научил мудрости? Кто исследовал таинственное?.. Кто, как  не брак, соединил море и сушу влажной дорогой и объединил раздельное друг от друга?” - вдохновенно и благоговейно восклицал Григорий Богослов, епископ-поэт.

            Испокон веков, начиная с  языческой  Руси, когда христианство не пустило еще глубоких корней, славяне отмечали День Любви  равноапостольных святых Петра и Февронии, проживших многие лета  в благочестии и согласии и умерших в один день и в один час. 

 А история такова. В древние времена жил в Муроме князь Петр, который в яростном поединке с несказанно  страшным  змеем, повадившим разорять окрестные земли, осквернять честных жен,  вносить  смуту в сердца людские, одержал победу.  Победить – то, победил, но был обрызган в бою  смертоносной черной кровью чудовища, отчего     покрылся  язвами и  струпьями. Мучительная болезнь свалила  юного князя, и тогда  бросились гонцы  искать по Русской земле врачевателей, знахарей, ведунов. А князю становилось все хуже и хуже.

 Прослышав, что Рязанская земля славится лекарями, повелел Петр везти себя туда. В селе Ласково забрел  слуга князя в  крайний небольшой дом бортника – древолазца, добытчика  меда диких пчел. Переступил порог  светлой  горницы и обомлел:  сидит  за прялкой девица - красавица, песню веселую  напевает,  а перед ней заяц молодцевато скачет, длинными ушами прихлопывает, стало быть, у кого-то свадьба намечается (была такая примета на Руси). Узнав, зачем пришел  слуга, девица пообещала  вылечить князя, но... только если тот возьмет ее в жены. Ничего себе! Слуга промолчал, ибо от услышанного дара речи лишился. А Петру ничего не оставалось, как согласиться.

Феврония  приготовила   снадобье, велела вымыть  князя в бане, смазать  язвы…  кроме одной. (Ай, да молодец, Феврония! Девушки и женщины, вот бы у кого поучиться уму-разуму!)

Князь, в конечном счете, исцелился от болезни и … тут же отверг дерзостную  мысль о «неравном браке»:

-  Како князю сущу древолазца дщи пояти себе жену!

Но за эти слова его ждало возмездие, князь получил сполна: все тело его опять покрылось страшными болезненными  струпьями. И уж совсем не ведал  молодой князь, что под видом телесного лекарства предлагала ему молодая дева лекарство духовное - тот елей  совершенного, нелицемерного смирения, которым  помазуется и упраздняется всякий грех.

 Что делать? Долго мучился Петр, пока к нему не пришло озарение, и он … бац - в ноги  девушке, да так, что аж зайца напугал!  Добрая Феврония простила,   вылечила  лукавого князя, а он, взявши  ее за белу руку,   повел в свой княжеский терем и   получил  всецелое исцеление от той болезни, которая была для него, как оказалось, «болезнью  не к смерти, а к славе Божией».

Так и пошли они по жизни: рука в руке, а счастье рядышком. Но без испытаний в жизни, наверное,    никто не живет. Теперь испытаниям подверглись    оба  супруга, их  «союз любви и мудрого брака». Гордые муромские бояре устроили заговор, дескать,  позорно нам называть госпожей и княгиней сельскую простолюдинку. Не по нраву им было, что управляла Феврония вместе с мужем по совести и правде. Взбунтовались, мол,  отрекись от жены, князь, и все тут!  

Видит Петр, что сила на их стороне, взял жену  под руку и молча  ушел из  славного города Мурома. А  в это время по всему княжеству начались междоусобные распри и достигли такой силы, что бояре, опомнившись, кинулись  вслед за супругами, покаялись,  повинны головы  покорно  склонили пред князем и княгинею и с почетом вернули их  обратно. И тогда многим открылось и стало понятным, что пуще любви, пуще семьи   нет ничего на белом свете.  А что еще есть главнее в нашей  быстротекущей жизни?..

Если  вдуматься, семья - это своеобразное духовное лекарство, исцеляющее не только от физических недугов, но и от душевных изьянов. И еще… Пожалуй, сам брак заключается не только Божьим повелением, но и Божьим  принуждением. Сказано же, что  жена  уготована мужу от века. Как восхищался один древний автор, знаток церковных строгостей: «Радуйся Февроние,  яко в женстей главе святых муж мудрость имела еси». А к Петру давайте будем снисходительны, мужик, он и во все века мужик, князь ли, ветеринар, или космонавт.

Наши предки рассуждали так: когда в семье любовь и согласие,  при праведной жизни,  муж и жена соединяются «в одно  существо, в одного человека с одной душой в двух лицах».  Ежели  смерть отсекает половину, как же быть другой?..

Приблизившись  к концу своего земного бытия, Петр и Феврония  хотели  умереть одновременно не только потому,  что  продолжали  любить друг друга, но и потому, что не мыслили жизни один без другого.  

 На склоне лет, когда смерть появилась на пороге, помолившись, они и умерли в один день, 25 июня  (8 июля по новому стилю)  1228 года, а  церковь, в течение уже свыше 780 лет, отмечает  общую память преподобным. И напрасно злые люди   пытались похоронить их в разных гробах, вознамерясь разлучить: их тела чудесно  обретались в общей, заранее  приготовленной ими, гробнице, находящейся в приделе соборного  храма  Троицкого женского монастыря.

«И в будущем  веке верные  супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости», - полагал Иоанн Златоуст, утверждая, что «любовь изменяет  само существо вещей,  потому что никогда не  перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Каждый год, восьмого июля зажигаются свечи у иконы преподобных князя Петра  и княгини  Февронии. Из церковного сумрака  проступают в золотистых бликах  Он и Она… трогательно и целомудренно  протягивающие друг другу руки… Как в жизни…

Давайте же не будем забывать этот святой светлый праздник – 8 июля, День Любви и Семьи!﻿﻿

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