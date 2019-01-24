"Смену" награждают

Во 2-м номере читайте о судьбе и приключениях блестящей княгини Екатерины Скавронской-Багратион, о жизни и творчестве великого Виктора Гюго, интереснейшее повествование о подмосковной усадьбе Михалково, материал «Поэт-романтик Николай Гумилев», беседу с молодым и очень ярким артистом Театра Романа Виктюка Иваном Ивановичем, остросюжетную повесть Иосифа Гольмана «Пассажир сошел» и многое другое.

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