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"Смену" награждают

24 Января 2019, 15:12
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18 января 2019 года в отеле «Метрополь»
состоялся торжественный прием в честь Дня российской прессы. Журнал «Смена» был награжден  дипломом и   статуэткой лауреата премии Союза журналистов Москвы.


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