С праздником Победы!

В 5-м номере читайте о «первом американце в Красной армии» Никласе Григорьевиче Бурлаке, о загадочной четвертой дочери Ярослава Мудрого, о буйном поэте-футуристе и таком же художнике, одном из первых русских авиаторов Василии Каменском, о тайнах средневековой крепости Копорье, окончание детектива Елены Колчак «Не будите спящую собаку» и многое другое﻿