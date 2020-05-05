С праздником Победы!

В 5-м номере читайте о «первом американце в Красной армии» Никласе Григорьевиче Бурлаке, о загадочной четвертой дочери Ярослава Мудрого, о буйном поэте-футуристе и таком же художнике, одном из первых русских авиаторов Василии Каменском, о тайнах средневековой крепости Копорье, окончание детектива Елены Колчак «Не будите спящую собаку» и многое другое
14 октября 1759 года родилась императрица Мария Федоровна, вторая жена Павла I
6 октября 1914 года родился Тур Хейердал
2 мая 1729 года появилась на свет Екатерина II Великая, урожденная София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская