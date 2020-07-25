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"Смена" о сегодняшнем дне в истории

После просмотра фильма "Высоцкий..."

Анатолий Пшеничный|25 Июля 2020, 19:02
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40 лет назад ушел из жизни Владимир Семенович Высоцкий

А.Пшеничный.﻿

После просмотра фильма «Высоцкий…»*-

Того, где за звёздами неба не видно,

Хочется выплеснуть в мир этот плотский -

Горло сдавившее слово: «Обидно…».

Как же обидно за память со сроком,

За воссиявших, пропевших, но павших –

Наших поэтов и наших пророков,

Наших героев и гениев наших!

 

…Наши поэты и наши пророки,

Певшие так, как другие не смели!..

Что нам их слабости или пороки –

Мы их не знали и знать не хотели!


И в настоящем, а не во вчерашнем

Времени – без понуканий и рвачеств –

Правду за нас говорили бесстрашно,

Гибли за нас, за кулисы не прячась!


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комментарии

TeamOK , 28.07.2020 11:21

Я до сих пор увлекаюсь его творчеством. Ко, лично, он кумиром останется на многие столетия!!!

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