40 лет назад ушел из жизни Владимир Семенович Высоцкий
А.Пшеничный.
После просмотра фильма «Высоцкий…»*-
Того, где за звёздами неба не видно,
Хочется выплеснуть в мир этот плотский -
Горло сдавившее слово: «Обидно…».
Как же обидно за память со сроком,
За воссиявших, пропевших, но павших –
Наших поэтов и наших пророков,
Наших героев и гениев наших!
…Наши поэты и наши пророки,
Певшие так, как другие не смели!..
Что нам их слабости или пороки –
Мы их не знали и знать не хотели!
И в настоящем, а не во вчерашнем
Времени – без понуканий и рвачеств –
Правду за нас говорили бесстрашно,
Гибли за нас, за кулисы не прячась!
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комментарии
Я до сих пор увлекаюсь его творчеством. Ко, лично, он кумиром останется на многие столетия!!!