Мир качнулся от страшного «сглаза»,

Но, на скорости бьющая в дых,

Не сумеет слепая зараза

Выжечь память о наших святых!

О святых, чья судьба не из сказки,

Тех, кто смотрит на нас с высоты:

Вместо нимбов — солдатские каски,

Вместо белой одежды — бинты.

Они взглядом небесного цвета

Ищут Дату, что жизни под стать:

Не поймала ли вирус Победа?

Не погасла ли в Семьдесят пять?.

Не тревожтесь. С бедою любою

Разберёмся в пределах земли!

...Мы как будто готовимся к бою -

За планету, что вы сберегли!