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"Смена" о сегодняшнем дне в истории

Мы как будто готовимся к бою...

Анатолий Пшеничнй|1 Мая 2020, 13:59
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Мир качнулся от страшного «сглаза»,

Но, на скорости бьющая в дых,

Не сумеет слепая зараза

Выжечь память о наших святых!

 

О святых, чья судьба не из сказки,

Тех, кто смотрит на нас с высоты:

Вместо нимбов — солдатские каски,

Вместо белой одежды — бинты.

 

Они взглядом небесного цвета

Ищут Дату, что жизни под стать:

Не поймала ли вирус  Победа?

Не погасла ли в Семьдесят пять?.

 

Не тревожтесь. С бедою любою   

Разберёмся в пределах земли!

...Мы как будто готовимся к бою -

За планету, что вы сберегли!

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