Мир качнулся от страшного «сглаза»,
Но, на скорости бьющая в дых,
Не сумеет слепая зараза
Выжечь память о наших святых!
О святых, чья судьба не из сказки,
Тех, кто смотрит на нас с высоты:
Вместо нимбов — солдатские каски,
Вместо белой одежды — бинты.
Они взглядом небесного цвета
Ищут Дату, что жизни под стать:
Не поймала ли вирус Победа?
Не погасла ли в Семьдесят пять?.
Не тревожтесь. С бедою любою
Разберёмся в пределах земли!
...Мы как будто готовимся к бою -
За планету, что вы сберегли!
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