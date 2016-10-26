Кровавая ночь в Дамаске

Новый детектив Леонида Млечина

Москва. Кремль

Президентские садовники покидают кабинет заранее, задолго до появления хозяина. Обычно у них предостаточно времени для работы - полить цветы, оборвать засохшие листья, взрыхлить землю. Но не в этот день. Присматривавший за садовниками офицер Федеральной службы охраны вдруг заторопился:

- Все, пора заканчивать!

Он не должен был объяснять причину спешки. В первом корпусе Кремля это и так все прекрасно понимали: президент подъедет раньше обычного. В кабинет прошла группа хмурых офицеров. Даже ночью в приемной президента дежурит охрана, но все равно перед приездом хозяина положено проверить, не появились ли в кабинете каким-то чудом посторонние технические устройства типа звукозаписывающей аппаратуры.

В первую приемную докладывали о каждом шаге приближающегося президентского кортежа. Всякий раз, когда президент хотя бы на короткое время оказывался на улице, руководителей охраны охватывало беспокойство. Была бы их воля, он вовсе не покидал бы хорошо защищенные кремлевские апартаменты.

Маршрут президентского кортежа был надежно обеспечен. Служба регулирования уличного движения заранее перекрывала улицы. Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны в штатском размещались по всему маршруту следования кортежа, внимательно следя за крышами и окнами домов, где способен разместиться снайпер, за поведением пешеходов и, особенно, за перекрестками, откуда могла вырваться набитая взрывчаткой машина террориста-камикадзе.

Сопровождавшая президента личная охрана обучена действиям в любой ситуации. Тем не менее, минимум дважды в день, утром и вечером, руководители службы безопасности напряженно вслушиваются в зашифрованные сообщения о передвижении президента. Тяжелее всего им приходится только во время поездок президента по стране. Особенно если он вдруг изъявляет желание пообщаться с народом. Худшие минуты для телохранителей.

Выразить свое неудовольствие руководитель личной охраны, разумеется, не смеет. Он держит свои переживания при себе. На то и глава государства, чтобы принимать те решения, на которые другие неспособны. И не дело руководителя охраны учить президента. Его обязанность - беспрекословно выполнять приказы и поручения хозяина. Даже самые неожиданные.

﻿Журнальный вариант детектива читайте в №№ 10-11, 2016