Коротко об интересном

САМЫЙ необычный и пока что единственный в мире магазин открыт недавно в Лондоне. Это магазин «метеорологии». В его витринах выставляются ежечасно меняющиеся синоптические карты всей Англии. Специальную и точную информацию, а также справки по вопросам синоптики и прогнозы можно получить в самом магазине у высококвалифицированных специалистов. Разумеется, за определенную плату... Самый древний ковер хранится в Ленинградском эрмитаже. По мнению археологов, «возраст» этого ковра составляет не менее двух с половиной тысяч лет. Его нашли при раскопках одного из каменных курганов в Горном Алтае. Под курганами были захоронены вожди скотоводческих племен, живших в VIV веках до нашей эры. Тканый ковер тончайшей работы прекрасно сохранил нежный бархатистый ворс. Размер ковра - четыре квадратных метра.

САМЫЕ редкостные олени - белой масти - водятся лишь в окрестностях чешского городка Часлав. Родина белых оленей - Индия, откуда их и привезли в Чехию более ста лет назад. Однако в конце прошлого века среди индийских белых оленей распространилась какая-то эпидемия, и редкие по красоте животные вымерли. Таким образом, чешский городок остался единственным местом обитания диковинных зверей...

САМЫЕ уникальные шахматы, согласно древнему индийскому преданию, имел некий магараджа. Фигуры шахмат были сделаны из хрусталя, и каждая из них представляла собой небольшой сосудик, наполненный вином, причем разные фигуры содержали вина разных сортов. Было принято, что после потери противником фигуры игрок осушал содержимое взятой фигуры-бутылочки. Нередко слуги уносили заснувших от опьянения, так и не успевших довести партию до конца и магараджу и его партнера...

САМОЕ удивительное учебное заведение - «Университет сыров» - существует в Швейцарии. Там готовят высококвалифицированных сыроваров. После окончания «университета» выпускники получают соответствующий диплом. Очень много специалистов, закончивших этот своеобразный вуз, получают назначение за границу, где они умножают славу известного швейцарского сыра... САМОЙ древней газетой мира является китайская газета «Конгэсе», выходящая без перерыва с 1050 года. Сохранился весь комплект газеты. Любопытно, что само слово «газета» значительно моложе: впервые его произнесли двести лет назад в итальянском городе Венеция. Там начали издавать (и продолжают издавать по сей день) «Газет ди Венеция», которая стоила два сольди, или одну газету (денежная единица). Венецианская денежная единица давно отмерла, но само слово «газета», получившее новое значение, прочно живет во многих европейских языках.