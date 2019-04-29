Конечно же, хорошо, что на телевидении нынче стали делать фильмы про нашу и не только нашу историю.

Хорошо, что на первом канале показали сериал о Рихарде Зорге.

Но, видимо, еще не пришло время снимать качественные фильмы про нашу и не только нашу историю.

Правда, исключения бывают. Получаются и неплохие сценарии, которые хорошей, а, иногда и блестящей игрой актеров вытягиваются до нормального и почти высокого профессионального уровня. Тот же Сергей Безруков в сериале о Борисе Годунове.

Сегодня в России есть талантливые молодые и сравнительно молодые актеры, а вот с молодыми режиссерами пока слабовато. Видимо, тоже пока не пришло еще время. Поэтому имеем то, что имеем.

Хорошо, что сняли фильм о легендарном разведчике Рихарде Зорге.

И не нужно упрекать автора сценария, режиссера и продюсера за смелые добавления в реальные события – они имеют на это полное право. Чего не сделаешь ради зрительского интереса.

Но все-таки жаль, что исполнитель главной запоминается, прежде всего, почти непрестанным напряженным курением, и таким же напряженным желанием доказать, что объем груди у него все-таки больше, чем объем живота. И тем, что он так и не научился, если не лихо, то хотя бы более или менее прилично ездить на мотоцикле. И этим уж очень сильно отличается от реального героя.

Это тоже понятно, поскольку имя народного артиста в роли главного героя – еще одна «замануха» для спонсоров.

Это так, размышления не на профессиональном уровне. Потому как профессионально обсуждать этот сериал пока нет оснований, с учетом того, что хорошо хотя бы то, что на экранах появился фильм о некоторых страничках отечественной и мировой истории.

Однако все это тоже суета сует!

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