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Хорошо, что на первом канале показали сериал о Рихарде Зорге

29 Апреля 2019, 11:46
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Конечно же,  хорошо, что   на телевидении нынче стали  делать фильмы про нашу и не только нашу историю.

Хорошо, что на первом канале показали сериал о  Рихарде Зорге.

Но,  видимо, еще не пришло время снимать качественные фильмы про нашу и не  только нашу историю. 

Правда,  исключения бывают.  Получаются и неплохие сценарии, которые хорошей, а, иногда  и блестящей игрой актеров вытягиваются до нормального и почти высокого профессионального уровня. Тот же  Сергей Безруков в сериале о Борисе Годунове.

Сегодня  в России есть  талантливые  молодые и сравнительно молодые актеры,  а вот с молодыми режиссерами  пока  слабовато. Видимо, тоже  пока не пришло еще время. Поэтому имеем то, что имеем.

Хорошо, что сняли фильм о легендарном разведчике Рихарде Зорге. 

И не нужно упрекать автора сценария, режиссера и продюсера за смелые добавления в реальные события – они имеют на это полное право. Чего не сделаешь ради зрительского интереса. 

Но все-таки жаль, что  исполнитель главной запоминается, прежде всего, почти непрестанным напряженным курением, и таким же напряженным желанием доказать, что объем груди у него все-таки больше, чем объем живота. И тем, что он так и не научился, если не лихо, то хотя бы более или менее прилично ездить на мотоцикле. И этим уж очень сильно отличается от реального героя.

 

Это  тоже понятно, поскольку имя народного артиста в роли главного героя –  еще одна «замануха» для  спонсоров. 

Это так, размышления не на профессиональном уровне. Потому как профессионально обсуждать этот сериал пока нет оснований, с учетом того, что хорошо хотя бы то, что на экранах появился  фильм о некоторых страничках отечественной и мировой истории.

Однако все это тоже суета сует!

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