Из Забойской сельской библиотеки

Редакция всегда рада получать письма от верных друзей "Смены"
Уважаемый Михаил Григорьевич!
Уважаемая редакция журнала!
Держу в руках №11 «Смены»…
Замечательный повод,чтобы вновь поблагодарить всех вас!
Потрясение! Статья Виктора Ома «Малиновый звон» в снегопаде!». Я не удержалась от очищающих слез, только прочитав самое начало статьи. А дальше меня ждали …открытия! Я впервые картину «Душа народа»(«Христиане») увидела! А еще история о больной девочке, с которой писан лик Варфоломея…
Обязательно буду рекомендовать прочесть о Нестерове всем читателям. Полезно для полноты духа и сердца…
Как, впрочем, и «Пророчество денщика» Анатолия Крищенко. «Запеть картина должна…», запомним.
На острове Генриетты полярная метеостанция, которая спасет очередных «русских робинзонов»… Мало мы знаем о своей родине…
Убеждаюсь в этом с каждым номером любимого журнала!
Ретродетектив А. Филиппова порадовал! Так вкусно! А Дагмар, невеста двух наследников, стала намного роднее…Спасибо, Денис Логинов!
И начало занимательного детектива А. Аннина прочла с большим удовольствием!
Давно знаю, что книжка лучше «мышки». Делаю все (и даже невозможное!), чтобы в моем поселке люди читали. Кардиолог советует мне сбавить темп:
«Вы все равно духовную деградацию не остановите!»
Разум понимает. А душа отвечает: «ну хоть пятками ее (деградацию) приторможу!»
Спасибо всем – всем, кто создает отличный журнал «Смена»!!!
А мы, забойчане, будем читать и в 2021 году! Благодаря доброму спонсору Слюсаренко Марине Васильевне снова оформили подписку!!!
С Наступающим Новым Годом! Надеюсь, счастливым!
Заведующая Забойской сельской библиотекой
Завгородняя Ирина Ивановна.
В 12-м номере читайте о жизни и творчестве «короля смеха» Аркадия Аверченко, об удивительной судьбе датской принцессы Дагмар - российской императрицы Марии Федоровны, об авторе знаменитой повести «Дом на набережной» Юрии Трифонове, рассказ участника международной геологической экспедиции тайнах о сурового и очень красивого острова Генриетты, новый детектив Александра Аннина «Сокровища Гохрана» и многое другое.
Читатель поздравляет с наступающим 95-летием