Из Забойской сельской библиотеки

Редакция всегда рада получать письма от верных друзей "Смены"

Уважаемый Михаил Григорьевич!

Уважаемая редакция журнала!

Держу в руках №11 «Смены»…

Замечательный повод,чтобы вновь поблагодарить всех вас!

Потрясение! Статья Виктора Ома «Малиновый звон» в снегопаде!». Я не удержалась от очищающих слез, только прочитав самое начало статьи. А дальше меня ждали …открытия! Я впервые картину «Душа народа»(«Христиане») увидела! А еще история о больной девочке, с которой писан лик Варфоломея…

Обязательно буду рекомендовать прочесть о Нестерове всем читателям. Полезно для полноты духа и сердца…

Как, впрочем, и «Пророчество денщика» Анатолия Крищенко. «Запеть картина должна…», запомним.

На острове Генриетты полярная метеостанция, которая спасет очередных «русских робинзонов»… Мало мы знаем о своей родине…

Убеждаюсь в этом с каждым номером любимого журнала!

Ретродетектив А. Филиппова порадовал! Так вкусно! А Дагмар, невеста двух наследников, стала намного роднее…Спасибо, Денис Логинов!

И начало занимательного детектива А. Аннина прочла с большим удовольствием!

Давно знаю, что книжка лучше «мышки». Делаю все (и даже невозможное!), чтобы в моем поселке люди читали. Кардиолог советует мне сбавить темп:

«Вы все равно духовную деградацию не остановите!»

Разум понимает. А душа отвечает: «ну хоть пятками ее (деградацию) приторможу!»

Спасибо всем – всем, кто создает отличный журнал «Смена»!!!

А мы, забойчане, будем читать и в 2021 году! Благодаря доброму спонсору Слюсаренко Марине Васильевне снова оформили подписку!!!

С Наступающим Новым Годом! Надеюсь, счастливым!

Заведующая Забойской сельской библиотекой

Завгородняя Ирина Ивановна.