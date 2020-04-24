Друзья, мы с вами!

Дорогие наши читатели!

Нет нужды объяснять причины, по которым в данный момент некоторые читатели (слава Богу, их немного) не могут приобрести свежие номера нашего журнала. Скажем одно – мы делаем все возможное, успешно работаем над созданием очередных номеров и вовремя отправляем тираж подписчикам и в торговые сети. Разумеется, придет время, и все наши подписчики и покупатели получат журнал в бумажном варианте, ну а пока электронные версии свежих журналов мы выкладываем в архиве номеров на нашем сайте http://smena-online.ru/archive/2020 не через год, как это принято, а прямо сейчас.

Мы твердо уверены, что скоро эта беда сгинет и все будет хорошо. Держитесь и берегите себя. Ваш журнал "Смена" с вами, как был с вами на протяжении почти сотни лет.