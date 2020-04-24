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Друзья, мы с вами!

24 Апреля 2020, 21:34
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Дорогие наши читатели!

Нет нужды объяснять причины, по которым в данный момент  некоторые   читатели  (слава Богу, их немного)  не могут приобрести  свежие номера нашего журнала. Скажем одно – мы делаем все возможное, успешно работаем   над созданием очередных  номеров и вовремя отправляем тираж подписчикам и в торговые сети.   Разумеется, придет время, и все наши подписчики и покупатели  получат  журнал в бумажном варианте, ну а пока электронные версии свежих  журналов мы выкладываем в архиве номеров на нашем сайте http://smena-online.ru/archive/2020   не через год, как это принято, а прямо сейчас.

Мы твердо уверены, что скоро эта беда сгинет и все будет хорошо. Держитесь и берегите себя. Ваш журнал "Смена" с вами, как был с вами на протяжении почти сотни лет.

 

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В 5-м номере читайте о «первом американце в Красной армии»  Никласе Григорьевиче Бурлаке, о загадочной четвертой дочери Ярослава Мудрого, о буйном  поэте-футуристе и таком же художнике, одном из первых русских авиаторов Василии Каменском,  о тайнах средневековой крепости Копорье, окончание детектива Елены Колчак «Не будите спящую собаку» и многое другое﻿

 

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http://smena.ru/article/112233