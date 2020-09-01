Доброе слово о Михаиле Соломенцеве

В 1985 году наша страна с воодушевлением принимала в Москве делегатов XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мне довелось оказаться в его эпицентре в качестве члена советской делегации и заместителя начальника управления советского подготовительного комитета фестиваля. До этого отработал в аппарате ЦК ВЛКСМ без малого десять лет, и, по возрасту, пора было уже прощаться с комсомолом. Но нам, «комсомольцам», было поручено читать обширную почту, поступавшую в адрес XXVII съезда КПСС. Мне достались обращения москвичей. Поскольку это были более грамотные, часто машинописные заявления, я оказался в лидерах по количеству обработанной корреспонденции. В результате мне предложили перейти на штатную работу в подотдел писем ЦК КПСС, где доверили регистрировать и читать почту из Казахстана. Осень 1986 года разразилась трагическими масштабными националистическими выступлениями против избрания первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Г.В. Колбина. В потоке обращений в ЦК КССС были свидетельства очевидцев произошедших эксцессов, масса оценочных мнений, ярких и толковых высказываний, советов, да и конструктивной критики политики КПСС. Это позволило мне по материалам почты подготовить записку, которая была разослана членам Политбюро ЦК КПСС. А председателем комиссии, направленной в Алма-Ату, был член Политбюро ЦК КПСС Соломенцев М.С. К полной моей неожиданности, он выразил желание встретиться со мной. Около 40 минут Михаил Сергеевич расспрашивал меня о деталях и эпизодах, читал подлинники принесенных мной писем. Мыс ним сошлись в оценках и выводах, сделанных комиссией Политбюро. А завершилась наша встреча предложением отправиться к его первому заместителю Густову И.С. и начать оформление на работу в качестве личного секретаря Председателя КПК. Так получилось, что «выходить на работу» мне пришлось в зал Кремлевского дворца съездов, где проходило празднование 70-летия Октябрьской революции. Традиционно члены Комитета партийного контроля размещались в обширной ложе, а вход в нее лежал через буфет дипломатического фойе.

Если вы, прогуливаясь по Ильинскому скверу, обратите свой взгляд от памятника Кириллу и Мефодию в сторону зданий Администрации Президента РФ на Старой площади, то знайте, что в крайнем угловом здании до 1989 года размещался небольшой аппарат Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. На третьем этаже находился кабинет его Председателя, Михаила Сергеевича Соломенцева, а из его просторной приемной был выход на большой балкон, литая ограда которого является архитектурным украшением всего здания.

У истока создания органов партийного контроля в нашей стране стоял И.В.Сталин, в 1920-1923 годах курировавшей деятельность ЦКК на общероссийском уровне, как нарком рабоче-крестьянской инспекции или сокращенно Рабкрин. Первым Председателем ЦКК РКП(б) в 1923 году стал Валериан Куйбышев, его сменил Григорий Орджоникидзе. В 1934 году ЦКК реорганизовали в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б), и ее возглавляли Лазарь Каганович, а с 1935 года Николай Ежов. C 1966 года Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС руководил член Политбюро ЦК КПСС Арвид Янович Пельше, которого в 1983 году сменил Председатель Совета министров РСФСР, дважды Герой социалистического труда Михаил Сергеевич Соломенцев. За его плечами была большая школа партийной работы как на низовом уровне, так и в должностях первого секретаря Карагандинского обкома КП Казахстана, второго секретаря ЦК Компартии Казахстана и первого секретаря Ростовского обкома КПСС. В течение 12 лет он был председателем Совета министров Российской Федерации, а также членом Политбюро при пяти генсеках, начиная с Хрущева.

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС основное внимание уделял проверкам соблюдения партийной дисциплины, этики и морального облика коммунистов. Много времени отнимала работа по пересмотру дел и реабилитации жертв репрессий и рассмотрение текущих апелляций членов КПСС.

Наступила весна 1989 года. Я уже почти полтора года работал в этом помещении секретарем М.С. Соломенцева. Несмотря на то, что ему уже перевалило за 70, режим его работы был весьма интенсивным. В семь утра он выезжал с дачи в спорткомплекс Дома приемов на Ленинских горах, где плавал в бассейне и завтракал, а к 8.30 уже сидел в своем кабинете. Я появлялся на рабочем месте к 6.30 утра, к этому времени фельдсвязь доставляла пачку всех центральных газет, непрерывным потоком шла информационная лента ТАСС, МИД СССР десятками присылал шифрограммы советских послов за границей. Всю эту гору информации надо было переработать, найти то, что, по моему понятию, представляло интерес, и красным «кремлевским» карандашом выделить ключевые абзацы или поставить рейтеры в качестве закладок. Такой объем можно было осилить только в общей работе с коллегами из других Секретариатов. К сожалению, никаких компьютеров, электронных сетей и даже маркеров еще не существовало. Для доклада использовались папки разных цветов, которые в установленном порядке клались на рабочий стол. На отдельный столик у окна утром раскладывались газеты, а во второй половине дня журналы и другая печатная продукция, обязательный экземпляр которой направлялся каждому члену Политбюро ЦК КПСС.

Перестройка набирала обороты, гласность зашкаливала, заливая прессу потоками грязи и небылиц. Особенно выделялись «Московские новости», «Аргументы и факты» и журнал «Огонек». Видно было, что внутренне Соломенцев переживал, но в драку с Яковлевым и Горбачевым не лез.

Сам кабинет Председателя был просторный, но обстановка весьма скромная. Рабочий двухтумбовый стол с приставным столиком для посетителей и тумбой для батареи телефонов. Значительную часть площади занимал массивный письменный прибор, в центре которого были оригинальные часы с двухсторонним циферблатом. Стол для совещаний, занимавший большую часть кабинета. На стене - рельефная карта СССР. На окнах - французские шторы, на полу - широкая дорожка цвета морской волны (такой цвет дорожки полагался только высшему руководству КПСС, а в остальных помещениях стелили красные). В торцевой стене был встроенный шкаф с многочисленными книгами и памятными сувенирами, большая часть которых была получена еще в бытность Соломенцева Председателем Правительства Российской Федерации. В шкафу были две двери – входная, с тамбуром и шумоизоляцией, а вторая вела в небольшую комнатку отдыха, где были оборудованы душ, туалет и лежанка.

После моего краткого доклада в кабинет заходил семейный врач, периодически приезжал парикмахер, невысокого роста невзрачный человечек и потертым чемоданчиком, который брил еще Н.С.Хрущева. Его мастерство состояло в том, что он виртуозно делал свое дело, используя лишь расческу и идеально наточенную опасную бритву. Раз в год приходил закройщик - членам Политбюро можно было бесплатно сшить костюм. Ежемесячно книжная экспедиция предлагала список книжных новинок и грампластинок, абонемент на театральные спектакли, билеты и в кинотеатр. Из других, символических по нынешним временам, привилегий были лекарства и другие предметы личной гигиены. (После отставки Соломенцева охрана вывезла целый ящик очков и оправ.)

В девять часов появлялся старший помощник (фактический руководитель всего личного аппарата Председателя) Александр Дмитриевич Смирнов. Это был весьма квалифицированный партработник с ученой степенью доктора экономических наук. Он докладывал материалы Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, помогал Соломенцеву готовиться к их заседаниям. Политбюро собиралось в Кремле, как было принято выражаться, «на уголке».

Материалы к заседаниям Комитета партийного контроля готовил и докладывал помощник Пошатаев Владимир Васильевич, Могилат Стефан Дмитриевич работал с обращениями в адрес Соломенцева, а Владимир Иванович Усанов готовил материалы к выступлениям и публикации в печати. Еще две девушки отвечали за канцелярию. А буфетчица с погонами сержанта КГБ занималась небольшой кухней.

Моим напарником и наставником был Евгений Константинович Дутиков - очень опытный аппаратчик, которого ценил А.П.Кириленко – один из ближайших соратников Л.И.Брежнева. По его поручению квартиру Дутикову выделили в лучшем доме ЦК КПСС на улице Щусева. После отставки Кириленко Дутиков был переведен в КПК при ЦК КПСС, и я очень благодарен ему за доброжелательное и дотошное введение меня во все детали и мелочи бытия, нравов и традиций, а главное - как быстро и качественно исполнить любое поручение, а их было не мало.

Не сразу получилось освоиться со связью. Телефонов около меня стояло вдвое больше, чем у начальника. Это были параллельные с аппаратами Соломенцева, два аппарата правительственной АТС, плюс внутренний телефон КГБ СССР, ВЧ связь, железнодорожный телефон, связь аппарата ЦК КПСС, два городских и, наконец, прямой выход на оператора спецкоммутатора, которая мгновенно находила кого нужно в любом конце света. Только один телефон селекторной связи с М.С.Горбачевым не был выведен на меня – это был внушительного вида агрегат слоновой кости с зуммером, способным разбудить и «мертвого». У меня же стоял концентратор с цветными лампочками, которые загорались, когда Соломенцев переключал телефон на себя и снимал трубку.

Горбачев был требовательным руководителем, тщательно вникал в детали любого доклада, особенно внимательно относился к рассмотрению апелляций на заседаниях КПК, которые часто превращались в многочасовые, а «памперсов», как шутили участники таких заседаний, тогда тоже не было. Отлучаться можно было только тогда, когда шеф сам покидал рабочее место. Это заранее было известно охране, так называемым «прикрепленным», которые дотошно изучали маршрут и хронометраж всех перемещений. В охране работали пять сотрудников девятого Управления КГБ СССР во главе с майором Лебедевым. По ходу маршрута мне постоянно поступала информация: Лебедев прибыл… Лебедев выехал… Лебедев вошел в лифт - и, наконец, после 9 часов вечера, что Лебедев прибыл на дачу. После этого можно было опечатывать и сдавать под охрану приемную и отправляться домой к семье.

В то солнечное мартовское утро все шло своим чередом. После всех докладов Михаил Сергеевич вместе со своим первым заместителем Иваном Степановичем Густовым отправились принимать помещения в новом здании, специально построенном для КПК во внутреннем квартале улицы Куйбышева (подъезд № 20). Интересно, что кабинеты в нем были небольшие, потолки низкие, и только 6 этаж, где размещалось руководство, был вполне респектабельным, с высокими потолками. Правда, кабинет Председателя был поменьше, а комната отдыха и приемная - побольше. Через приемную можно было попасть в зал заседаний КПК. Об уровне оснащенности говорит тот факт, что было предусмотрено дистанционное регулирование температуры в каждом отдельном помещении.

Михаил Сергеевич вернулся в приподнятом настроении, было видно, что он доволен, как воплотили в жизнь его пожелания. Это было уже второе здание, которое он с котлована поднял в Москве. До конца жизни он гордился, что Белый дом (Правительство России) был тоже его детищем. Это первое и до сих пор единственное такого масштаба административное здание, построенное в Москве. Недавно российские депутаты вновь поднимали вопрос о строительстве парламентского центра. Но, как говорится, если вопрос поставлен правильно – то стоять он будет долго.

Последний раз я встретился с Соломенцевым 11 октября 2004 года на 20-м этаже Дома Правительства РФ, куда он приехал постричься. Ему шел уже 91 год, но это был все еще крепкий старик с хорошей памятью и критическим восприятием окружавшей его действительности. Он подарил мне книгу своих воспоминаний «Верю в Россию» с теплой надписью.

В новом здании они осмотрели все уголки, опробовали действие прямого лифта для руководства, ключ от которого начальник охраны передал и мне. Уже пришло время обеда, с кремлевской кухни доставили запечатанные судки с блюдами, которые заказывались на неделю с участием прикрепленного врача. Принесли и мне перекусить из этих же закромов. После обеда традиционно Соломенцев часа на полтора уходил в комнату отдыха, и у меня появлялся сигнал, что в кабинете его нет. Где-то через час слышу могучий рев прямого телефона с Горбачевым. Заглядываю в дверь и вижу, что прыжками, как был, в нижнем белье, Михаил Сергеевич устремился к телефону. Это была отставка. Удар оказался не только неожиданным, но и унизительным. Отобрали даже дачу, и ему пришлось с подносом стоять в общей очереди дачного поселка в Волынском, куда его переселили на летний период. Первое, что я услышал, были слова беспокойства о внуке Мише, который постоянно жил у дедушки с бабушкой. А потом он решил на накопленные деньги отправить «прикрепленного» на «ГАЗ» за «Волгой». После краткого прощания с помощниками и заместителями в кабинете Михаил Сергеевич Соломенцев больше не появлялся – все вещи собирала и вывозила охрана.

25 апреля 1989 года состоялся Пленум ЦК КПСС, который произвел беспрецедентные кадровые перемены в руководстве: в отставку были отправлены 74 члена ЦК, 24 кандидата в члены ЦК и 12 членов Центральной ревизионной комиссии. Вот такая «катастройка»!

Михаил Сергеевич прожил долгую жизнь. Чувствовалась его привязанность к семье, к супруге Надежде Николаевне, с которой у меня сложился доброжелательный телефонный контакт. Сохранилась и подписанная ею поздравительная открытка. Вместе они вырастили замечательного сына, который долгие годы был ректором Московского государственного технологического университета «Станкин», членом-корреспондентом РАН, лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР, двух премий Правительства Российской Федерации в области образования. И дедом он был замечательным - внук Миша проживал и воспитывался у них с бабушкой. Специально для него выписывался французский детский журнал, приложением к которому были полуфабрикаты занимательных игрушек. А первыми словами после объявления об отставке было трогательное сожаление, что не успел поставить внука «на ноги».

Несмотря на очень напряженную работу, Михаил Сергеевич находил возможность изредка ездить на охоту, ходил на лыжах, интересовался репертуаром театров. Особая связь у него сложилась с коллективом московской оперетты, откуда ему присылали все рекламные проспекты, а кто-то из руководства и лично являлся с «докладом». Несколько раз приходил скульптор Лев Кербель, у них сложились теплые отношения, когда скульптор лепил его бюст, как дважды Героя, установленный на родине в Ельце. Подарил Кербель и мне миниатюрную копию памятника Карлу Марксу, установленного в Германии. Следил он и за новинками литературы, известно, что личная библиотека Соломенцева насчитывала более десяти тысяч томов.