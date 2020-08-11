"Смена" о сегодняшнем дне в истории Горизонты Замечательные современники Знаки Игры Конкурс одного стихотворения Культурология Купить или подписаться Литература Предметы Современная наука Увлечения Экостиль

Чудеса в российском футболе продолжаются

Михаил Кизилов|11 Августа 2020, 15:00
  • В закладки
  • Вставить в блог

 За всю историю отечественного футбола (а первый футбольный мяч и бутcы появились в России еще в ХIХ веке)   такого беспредела и наглости  еще не было. Да и, пожалуй, не было вообще  в мировом футболе.

Судейской наглости или беспредела,   это если смотреть со стороны. А вот ежели  вспомнить  афоризм Козьмы Пруткова: «Зри в корень», то уже пахнет почти уголовщиной. Потому как «ленинский принцип материальной заинтересованности» нынче  не только не отменен, но и возведен в абсолют.

Иначе как объяснить поведение судей  9 августа в футбольном матче  «Спартак» – «Сочи», причем не в городе  Сочи,  а на  спартаковском стадионе «Открытая Арена». Поведение не  только главного судьи, но и  всей  судейской бригады.

В первом тайме  при счете 2:0 в пользу «Спартака» был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота … правильно, «Спартака».  Назначен в весьма спорной ситуации, по мнению экспертов (30 % за пенальти, 70% – против).  Всяко бывает на футбольном поле.

Однако на 88-й минуте  восторжествовал  уже полный  беспредел!  Судья  Василий Казарцев назначил пенальти! В ворота «Спартака».  Подошел к судьям VAR и заявил, что сам все отлично видел! А   чуть позже на телевизионных каналах и в сетях все  увидели, что повода для пенальти не было.  100 процентов – НЕ БЫЛО!

Не мог  «внутренний голос» судьи не подсказать ему, что, если он в первом   пенальти  в очень спорной ситуации уже допустил ошибку, то как можно  за несколько минут до конца матча  назначать второй одиннадцатиметровый штрафной удар в еще более спорной ситуации?!  Он что, не в адеквате, или…?

К тому же по  итогам предыдущего чемпионата страны  «Спартак»  уже направил   открытое письмо  главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи с конкретными примерами «некоторой предвзятости» судей   к команде в матчах сезона. Особенно  к ассистентам VAR, которые призваны  помогать   судьям в спорных ситуациях.

Сегодня  даже невооруженным взглядом видно, что, если бы Кашшаи как-то отреагировал на  это письмо «Спартака»,   хотя бы ограничился «коридорным»  разговором, дескать постарайтесь повнимательнее судить матчи «Спартака», почаще  заглядывайте на мониторы VAR,  то вряд ли  Казарцев вел бы себя столь безапелляционно.

И произошло то,  что  произошло.  У «Спартака» не только отняли победу в первом матче нового чемпионата  России,  но, можно сказать,  и  вытерли о клуб ноги. Вопрос в  том, как много людей, кроме судейской бригады, с удовольствием   почистили свою обувь?

После чего  «Спартак»  заявил, что завтра снимется с чемпионата.  

Перепуганный Виктор Кашшаи,  (а вдруг его отправят в отставку),    тот самый  глава департамента судейства Российского футбольного союза, после матча среди ночи объявил – пенальти не было.

Стало быть, судью Казарцева  отстранят надолго, матч  возможно переиграют, президент Российского футбольного союза Александр Дюков уже уговорил руководство клуба не сниматься с чемпионата.

Скорее всего,   ассистентами VAR станут иностранцы, которые могут спокойно работать на удалении   и до которых не доберется «рука дающего». Судей матча проверят на детекторе лжи. Вот только  какие вопросы будут задавать?  Видел – не видел? Или почему уж очень  старался увидеть то, чего не было?  

Ура! Справедливость восторжествует!

Но куда мы денем испорченное  надолго настроение огромной армии болельщиков, а не только «Спартака»?  Как быстро придут в себя ошарашенные футболисты и сотрудники клуба,  которых просто нагло «вышибли из седла»?

И что будет с российским футболом далее?

А, может быть, это тоже суета сует?

 

 

 

  • В закладки
  • Вставить в блог
Представьтесь Facebook Google Twitter или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении.

Читайте
новый номер

В 8-м номере читайте об уникальном художнике из Арзамаса Александре Васильевиче Ступине, о жизни и творчестве замечательного писателя Фазиля Искандера, о великом «короле вальсов» Иоганне Штраусе, о трагической судьбе гениальной поэтессы Марины Цветаевой, об истории любви  Вивьен Ли и Лоуренса Оливье, новый детектив Андрея Дышева «Час волка» и многое другое.﻿

 

Виджет Архива Смены

новые материалы

в этой теме

4 марта 2020 года. Стадион «Открытие Арена»

Бабушкин плакат

© 1924–2012 ООО «Журнал «Смена»
Все права охраняются законодательством.

© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
http://smena.ru/article/112233