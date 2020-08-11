Чудеса в российском футболе продолжаются

За всю историю отечественного футбола (а первый футбольный мяч и бутcы появились в России еще в ХIХ веке) такого беспредела и наглости еще не было. Да и, пожалуй, не было вообще в мировом футболе.

Судейской наглости или беспредела, это если смотреть со стороны. А вот ежели вспомнить афоризм Козьмы Пруткова: «Зри в корень», то уже пахнет почти уголовщиной. Потому как «ленинский принцип материальной заинтересованности» нынче не только не отменен, но и возведен в абсолют.

Иначе как объяснить поведение судей 9 августа в футбольном матче «Спартак» – «Сочи», причем не в городе Сочи, а на спартаковском стадионе «Открытая Арена». Поведение не только главного судьи, но и всей судейской бригады.

В первом тайме при счете 2:0 в пользу «Спартака» был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота … правильно, «Спартака». Назначен в весьма спорной ситуации, по мнению экспертов (30 % за пенальти, 70% – против). Всяко бывает на футбольном поле.

Однако на 88-й минуте восторжествовал уже полный беспредел! Судья Василий Казарцев назначил пенальти! В ворота «Спартака». Подошел к судьям VAR и заявил, что сам все отлично видел! А чуть позже на телевизионных каналах и в сетях все увидели, что повода для пенальти не было. 100 процентов – НЕ БЫЛО!

Не мог «внутренний голос» судьи не подсказать ему, что, если он в первом пенальти в очень спорной ситуации уже допустил ошибку, то как можно за несколько минут до конца матча назначать второй одиннадцатиметровый штрафной удар в еще более спорной ситуации?! Он что, не в адеквате, или…?

К тому же по итогам предыдущего чемпионата страны «Спартак» уже направил открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи с конкретными примерами «некоторой предвзятости» судей к команде в матчах сезона. Особенно к ассистентам VAR, которые призваны помогать судьям в спорных ситуациях.

Сегодня даже невооруженным взглядом видно, что, если бы Кашшаи как-то отреагировал на это письмо «Спартака», хотя бы ограничился «коридорным» разговором, дескать постарайтесь повнимательнее судить матчи «Спартака», почаще заглядывайте на мониторы VAR, то вряд ли Казарцев вел бы себя столь безапелляционно.

И произошло то, что произошло. У «Спартака» не только отняли победу в первом матче нового чемпионата России, но, можно сказать, и вытерли о клуб ноги. Вопрос в том, как много людей, кроме судейской бригады, с удовольствием почистили свою обувь?

После чего «Спартак» заявил, что завтра снимется с чемпионата.

Перепуганный Виктор Кашшаи, (а вдруг его отправят в отставку), тот самый глава департамента судейства Российского футбольного союза, после матча среди ночи объявил – пенальти не было.

Стало быть, судью Казарцева отстранят надолго, матч возможно переиграют, президент Российского футбольного союза Александр Дюков уже уговорил руководство клуба не сниматься с чемпионата.

Скорее всего, ассистентами VAR станут иностранцы, которые могут спокойно работать на удалении и до которых не доберется «рука дающего». Судей матча проверят на детекторе лжи. Вот только какие вопросы будут задавать? Видел – не видел? Или почему уж очень старался увидеть то, чего не было?

Ура! Справедливость восторжествует!

Но куда мы денем испорченное надолго настроение огромной армии болельщиков, а не только «Спартака»? Как быстро придут в себя ошарашенные футболисты и сотрудники клуба, которых просто нагло «вышибли из седла»?

И что будет с российским футболом далее?

А, может быть, это тоже суета сует?