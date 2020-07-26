Чудеса или реальность в российском футболе!

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Не все спокойно в судейском королевстве. В нынешнем российском футбольном королевстве.

22 июля 2020 года в городе Казани случилось чудо. Такого, наверное, не было за почти столетнюю историю футбольной команды «Спартак» (Москва).

Нет смысла перечислять все достижения и промахи знаменитой и замечательной команды, об этом написано и сказано очень и очень много. Остановимся только на одном ее отличии от остальных команд российской премьер-лиги в ХХI веке. Если обратиться к статистике, то оказывается, что уже второй десяток лет «Спартак» является рекордсменом по количеству одиннадцатиметровых штрафных ударов (пенальти), назначенных в его ворота, и антирекордсменом по количеству пенальти в ворота его соперников.

Всего несколько самых свежих примеров.

19 июля состоялся матч ¼ финала Кубка России по футболу между «Спартаком и «Зенитом» (Санкт-Петербург), в котором судьи в спорных ситуациях не засчитали гол в ворота «Зенита», назначили пенальти в ворота «Спартака» и, наоборот, не назначили пенальти в ворота «Зенита». И «Спартак», естественно, проиграл со счетом 1:2.

Не повезло!

Видимо, терпение Совета директоров «Спартака» уже не просто лопнуло, а взорвалось, и он обратился с открытым письмом к главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи с конкретными примерами «некоторой предвзятости» судей к команде в матчах этого сезона. (Болельщики, естественно, отреагировали более эмоционально.)

В этом письме не было слов о том, что знают все – «Спартак» не оказывает «спонсорской помощи судьям».

Я ни в коей мере не собираюсь обсуждать справедливость действий судьи в этом матче. Это его право – казнить или миловать.

Я о другом. 22 июля состоялся матч чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» (Казань), в котором было назначено два одиннадцатиметровых удара в ворота … «Рубина». В одном матче два пенальти в пользу «Спартака»!!!

Правда, не обошлось без одиннадцатиметрового и в ворота «Спартака». Спартак победил (2:1).

Что это? Везение? Реакция на письмо? Случайность? Но ведь случайностей в истории не бывает.

И еще об одном. В финальном матче за Кубок России по футболу «Зенит» с трудом обыграл команду «Химки» (1:0), команду, которая играет в Футбольной национальной лиге, в которой, как говорится, «и дома пониже, и асфальт пожиже». Выиграл, забив гол с пенальти за несколько минут до окончания матча.

Вот повезло-то!

Столько одиннадцатиметровых штрафных в трех матчах за одну неделю! Неужто такие слабые нервишки у футболистов, или…