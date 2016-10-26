Читайте в ноябрьском номере

Анонс на № 11-2016

Светлана Бестужева-Лада «России первый инженер»

Каждое утро десятки людей входят в подъезд пятиэтажного здания НИИ «Проектстальконструкция», расположенного в одном из новых районов Москвы. Их как бы встречает и провожает взглядом выбитый на гранитной мемориальной доске портрет человека, ни разу здесь не бывавшего, - это почетный академик Владимир Шухов. Но нет ничего странного – ведь именно он основал этот «штаб» передовой технической мысли в строительстве, человек, чье творчество вписало множество ярких и разнообразных страниц в летопись славы любимого им Отечества…

Евгения Гордиенко «Театр одного режиссера»

В любой истории есть моменты, без которых не обойтись. Когда рассказывают о Станиславском, не обходится без упоминаний многочасовой встречи в «Славянском базаре», когда пишут о МХАТе, всегда «взлетает» с главного занавеса чайка. Эти детали настолько прочно вошли в наше сознание, что без них история уже кажется неполной. Между тем история отношений – между Станиславским и Немировичем-Данченко, между ними обоими и труппой МХАТа, между всеми ими и государством – гораздо глубже и интересней, гораздо неожиданней и не банальней, чем мы себе представляем…

Владимир Братченко «Великий дипломат России»

В апреле 1856 года секретарь российской дипломатической миссии в Берлине, князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский, был вызван в Санкт-Петербург и получил предложение занять должность советника при российском посольстве в Турции. Предложение было заманчивое, и князь согласился, хотя отлично понимал, что отношения России с этой беспокойной страной были, мягко говоря, не простые…

Очерк Георгия Кричевского об актере Александре Балуеве

«Для меня самое большое счастье – молчать на экране, - сказал актер Александр Балуев, отвечая на вопросы журналистов, как ему удалось столь проникновенно сыграть в «Муму» роль тургеневского Герасима. – А если посредством молчания ты смог еще что-то передать, это, на мой взгляд, высший класс для любого артиста». За такую отличительную черту актерского дарования Балуева в профессиональной среде шутливо называют «молчуном». Он и в жизни предпочитает меньше говорить и больше слушать…

Артистка Молодежной оперной программы Большого театра Василиса Бержанская – яркая и очень талантливая молодая певица, обладающая красивейшим голосом и врожденным актерским даром. Пением Василиса начала заниматься еще в детстве, и в четырнадцать лет уже твердо знала, что станет оперной певицей. Она – лауреат многих международных конкурсов и финалистка телевизионного конкурса «Большая опера».

Беседу с ней провела журналистка Елена Воробьева.

Окончание детектива Леонида Млечина «Кровавая ночь в Дамаске»

« - У нас есть веские основания полагать, что организаторы этих экспериментов готовятся к антиконституционным действиям. Это хитрые и умелые люди. Наша оперативная информация вызывает беспокойство на самом верху. Вполне возможно, что кто-то из пациентов спецблока попытается убить президента.

- И вы не в состоянии защитить его?! – воскликнул Шувалов.

- Мы не знаем возможности людей, которые прошли через спецблок каримовского института, - осторожно ответил Лебедев. – А вдруг они обрели какие-то сверхъестественные способности? Ведь обычный, нормальный человек сделать такое не в состоянии... У нашего президента отличная охрана, может быть, самая лучшая в мире. Но как уберечь его от того, что невозможно предугадать?...»

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