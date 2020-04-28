Анонс № 5/2020

Артем Воронков «Первый американец в Красной армии» ﻿

Война… Сколько ужаса и горя в этом слове. Сколько слез и потерь. Во время Великой Отечественной войны весь народ поднялся на защиту своей страны, своей правды, и подвиг этот бессмертен. Проходят годы, и задача тех, кто живет сейчас – помнить об этом и рассказывать всем, чтобы каждый осознал, что мир держится именно на тех людях, кто отвоевал наше будущее. Среди них был один удивительный человек, которого маршал Советского Союза Константин Рокоссовский называл «Первым американцем в Красной армии», - Никлас Григорьевич Бурлак. Звучит невероятно, но именно так все и было…

Юрий Осипов «Путь энтузиаста»﻿

Буйный поэт-футурист и такой же художник, один первых русских авиаторов Василий Каменский – яркая страница в истории отечественной культуры и поэзии начала прошлого века. Он бесстрашно поднимался в воздух на хрупких аэропланах, его около года держали в тюремных застенках, а во время Октябрьской революции он выступал на многочисленных митингах с чтением своих стихов. Многие считали его гением, и сам он придерживался того же мнения, написав сенсационную «Его-моя биография Великого футуриста».

Денис Логинов «Четвертая дочь Ярослава Мудрого»﻿

В мировой генеалогии супругу английского короля Эдуарда Изгнанника называют Агатой (Агафьей) Киевской. Хотя ее происхождение, как и годы жизни, по сей день остаются загадкой, множество фактов указывают на то, что эта королева не только состояла в родстве с многими знатнейшими домами Европы, но и приходилась законной дочерью князю Ярославу мудрому. Сложный клубок сплетений судеб и интриг… Несколько генеалогических линий переплелись воедино вокруг одной женщины и ее семьи…

Евгения Гордиенко «Театр имени Вахтангова»﻿

Спектакль «Принцесса Турандот», ставший визитной карточкой театра и сделавший Евгения Вахтангова знаменитым, оказался для него последним. Он скончался совсем молодым, в расцвете творческих сил, ему было всего 39 лет. А золотистая фигурка принцессы все так же стоит на Старом Арбате, притягивая внимание прохожих и затягивая их в волшебство Театра…

Дмитрий Зелов «Тайны и загадки бывшей морской крепости»﻿

Некогда у стен этой древней русской крепости плескались прохладные воды Балтики. Затем, по непонятным причинам, море отступило – почти на 12 километров. Но на память о тех стародавних временах крепость подарила свое название морскому заливу – Копорской губе. В средневековье крепость Копорье играла активную роль в защите северо-западных рубежей Руси. С начала XIX века и вплоть до 1917 года она принадлежала семейству генерал-адъютанта, президента Медицинской коллегии сенатора Василия Зиновьева, а сегодня Копорская крепость стала музеем. Кстати, именно рядом с Копорьем прошло детство замечательного художника Ореста Кипренского, фамилия которого первоначально была Копорский. А еще Копорье известно знаменитым целебным копорским чаем, популярность которого гремела по всей Российской империи и который поныне вовсю применяется в народной медицине.

Беседа ﻿нашего журналиста Елены Воробьевой с молодым талантливым артистом Большого театра России Дмитрием Смилевски. Еще будучи учащимся МГАХ, он в 2017 году стал лауреатом 1 степени Третьего Международного конкурса «DanceMoscow», а в 2019-м получил Гран-при Четвертого Всероссийского конкурса «Русский балет». Несмотря на возраст, Дмитрий уже успешно исполняет главные партии в балетах: «Коппелия» - Франц, «Зимняя сказка» - Флоризель, «Ромео и Джульетта» - Беневолио, «Баядерка» - Золотой божок, и других. Как говорит сам Дмитрий: «Наша профессия внутренне жестко дисциплинирует».﻿

Окончание детектива Елены Колчак «Не будите спящую собаку» и многое другое.﻿

